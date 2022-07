Donetsk-guvernør ber 350.000 om å flykte

Guvernør Pavlo Kyrylenko sier at å få folk ut fra Donetsk vil være nødvendig for å redde liv og hjelpe det ukrainske forsvaret med å forsvare byer og landsbyer fra russiske framrykkinger.

– Hele landets skjebne vil avgjøres av Donetsk, sa Kyrylenko til journalister i Kramatorsk, der regionens administrasjon og regionale militære har hovedsete.

– Når det blir mindre folk, vil vi være i stand til å konsentrere oss mer om vår fiende og utføre våre hovedoppgaver, la han til.

Mange på flukt

Det er uklart om folk vil være villige til å flykte og om det vil være trygt. FN anslår at mer enn 7,1 millioner ukrainere er på flukt internt i landet og at mer enn 4,8 millioner har flyktet utenlands siden Russland invaderte 24. februar.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag kveld at det gikk flyalarmer i nesten hele landet, også flere steder der det lenge har vært relativt rolig.

Front i øst

Mye av den militære aktiviteten synes stadig å foregå øst i Ukraina, skriver nyhetsbyrået AP.

Kramatorsk har kritisk infrastruktur som vannrenseanlegg, og myndighetene der sier at de er Russlands hovedmål, sammen med Slavjansk, som ligger drøyt halvannen mil nordover.

Etter at Lysytsjansk falt i helgen og Luhansk-provinsen nesten helt er under russisk kontroll, er det antatt at de ukrainsk-kontrollerte delene av Donetsk står for tur. Slavjansk, som er det ukrainske administrasjonssenteret i Donetsk, er allerede i flere uker blitt utsatt for bombing og artilleri.

Om Donetsk faller, vil Russland ha kontroll over hele den industritunge Donbas-regionen.