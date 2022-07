Frankrike henter barn og kvinner fra Syria

Barna og kvinnene har sittet i de kurdisk-kontrollerte al-Roj- og al-Hol-leirene i det nordøstlige Syria siden IS ble beseiret på slagmarken.

– Frankrike har i dag gjennomført repatriering av 35 franske mindreårige som var i leirene i det nordøstlige Syria, Operasjonen inkluderer også mødrene deres fra de samme leirene, heter det i en pressemelding fra fransk UD.

Barna blir tatt hånd om av barnevernet, mens mødrene risikerer å bli stilt for retten, heter det også.

Menneskerettighetsgrupper har lenge bedt franske myndigheter hente hjem 200 barn som ble brakt til IS-territorium av foreldrene eller ble født der under krigen, og som befinner seg i leirer der underernæring og sykdom herjer.

Titusener av mistenkte IS-krigere sitter i interneringsleirer i området, mens pårørende kvinner og barn fra rundt 60 land sitter i separate leirer.

Kurderne trygler

Vestlige myndigheter har vært motvillige til å hente hjem kvinner og barn, trass i at kurdiske selvstyremyndigheter trygler dem om det fordi de ikke har kapasitet til å ta seg ordentlig av dem eller stille foreldrene for retten.

Flere norske kvinner med barn sitter fortsatt i al-Roj- og al-Hol-leirene i Syria. Hjelpeorganisasjoner melder om begredelige forhold i leirene som preges av elendig materiell standard, vold og press fra IS-tilhengere.

En av de største og mest overbefolkede leirene er al-Hol, der to barn ifølge en rapport fra Redd Barna dør hver uke i gjennomsnitt.

[ IS-kvinne snur: Vil ikke dra hjem til Norge ]

Redd for å dø

I rapporten går det fram at barna som vokser opp i den overfylte al-Hol-leiren, blir vitne til vold og drap og er selv redd for å dø. Barn utgjør nesten halvparten av innbyggerne i al-Hol, der IS fortsatt har streng kustus og volden florerer.

Frankrike hevder at de må ta hensyn til landets sikkerhet etter å ha blitt utsatt for en rekke islamistiske terrorangrep, inkludert angrepet i Paris i 2015 der 130 mennesker ble drept.

Franske myndigheter mener at barnas foreldre er en sikkerhetsrisiko, og at de må stilles for retten i Syria. Før tirsdagens repatriering har Frankrike hentet hjem 126 barn siden 2016.

For to uker siden hentet Belgia hjem 16 barn og seks mødre som er belgiske statsborgere.