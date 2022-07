Løslater kvinnene som er siktet for å ha kjørt på Sian-lederens bil

– Planen er at de ikke skal fremstilles for varetektsfengsling, sier politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine i Oslo politidistrikt til NTB.

Kvinnene sitter i 12-tiden mandag fremdeles i arresten, men Kveine opplyser at de to vil bli løslatt.

Det var lørdag at bilen med de to kvinnene kjørte inn i en bil på E6 der blant andre Sian-leder Lars Thorsen satt. Kvinnen som kjørte bilen, er siktet for grov kroppsskade, mens kvinnen som satt i passasjersetet, er siktet for medvirkning til dette.

De to forklarte seg på stedet etter hendelsen lørdag, men har ikke vært i avhør etter dette.

– Vi håper å få avhørt dem i dag, sier Kveine.

Hendelsen skjedde kort tid etter at Sian-medlemmer tente på en koran i et veikryss på Mortensrud i Oslo. Politiet sa søndag at kvinnene selv hevdet at påkjørselen skjedde i selvforsvar, men Kveine vil si hvordan kvinnene begrunner dette.

– Jeg kan ikke gå inn på innholdet i eventuelle forklaringer de har til politiet, sier han.

Han sier at de fremdeles ikke utelukker at siktelsen mot kvinnene kan bli utvidet.

Kveine vil ikke si noe om hvorvidt kvinnene er kjent for politiet fra tidligere, hvor gamle de er eller hvorvidt de er norske statsborgere.

