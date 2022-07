Fri er bekymret for psykologisk oppfølging etter Oslo-skytingen

– Regjeringen og helsedepartementet må sørge for at det både settes av tilstrekkelig med midler til kommunenes helsetjenester, og sørge for at tilbudet ikke medfører at noen pårørende og berørte faller utenfor, og dermed ikke blir tilbudt hjelp, sier leder Inge Alexander Gjestvang i Fri.

Fri er foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Gjestvang peker på 22. juli-kommisjonens rapport som viser at overlevende og pårørende etter terrorangrepet i 2011, opplevde svært variert oppfølging i etterkant.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken natt til 25. juni i Oslo sentrum, dagen det var planlagt pridepadei hovedstaden. To personer ble drept og over 20 ble skadd. Det ene utestedet, London pub, er et kjent samlingspunkt for det skeive miljøet i Oslo.

Pridemarkeringer over hele landet ble avlyst, og Zaniar Matapour (43) er siktet for terror, drap og drapsforsøk etter hendelsen.

– Vi forventer at de skeive organisasjonene blir tatt med på råd for å få på plass hjelp som treffer de tilbudet, må treffe. Det er vi som kjenner vårt miljø aller best, og vi står klare til å bidra der vi kan, men det kan ikke og skal ikke være vårt ansvar alene, sier Gjestvang.

