27 drept av antatte jihadister i Burkina Faso

– Væpnede menn omringet landsbyen i 17-tida og skjøt i lufta. De kom tilbake om natta og skjøt vilt mot mennesker, forteller et øyenvitne. Flere andre landsbyer ble også angrepet.

Burkina Faso er et av verdens fattigste land. Militante islamister med bånd til al-Qaida og IS har siden 2015 tatt kontroll over rundt 40 prosent av landet. Flere tusen mennesker er drept og nærmere 2 millioner er drevet på flukt.

Regjeringshæren i det vestafrikanske landet grep makten i et kupp i januar, og norske myndigheter fraråder alle reiser til Burkina Faso.

