Elden: Sian-påkjørsel er angrep mot ytringsfriheten

– Mine klienter har det bra. De har kommet fra angrepet trygt og greit, men er forundret over at et slikt angrep på ytringsfriheten kan finne sted i Norge, samtidig som de er glade for at PST og politiet alltid beskytter dem, sier Elden til Dagbladet.

En kvinne ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter å ha kjørt inn i bilen til lederen av Sian på E6 i Oslo lørdag ettermiddag. Fem personer satt i Sian-bilen. Fire av dem ble sendt til legevakten og den femte til sykehus. Ingen ble alvorlig skadd.

Eieren av bilen som kjørte på Sian-bilen, var passasjer. Hun sa lørdag til Avisa Oslo at påkjørselen skjedde med vilje, og hevdet at det skjedde i selvforsvar. Sian-bilen kjørte på bilen med de to kvinnene først, har hun hevdet. Sian-leder Lars Thorsen har avvist påstanden overfor NTB.

Hendelsen skjedde ved Mortensrudkrysset etter at Sian hadde brent et eksemplar av Koranen. Et videoopptak viser at påkjørselen skjedde midt i trafikken på E6, og at flere andre bilister måtte kjøre unna for ikke å bli truffet.