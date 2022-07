Forbundsleder om SAS-mekling: Vi jobber på for å finne løsninger

– Vi jobber på, forhåpentligvis fra begge parter, for å finne løsninger, sier leder i SAS Norges flygerforening i Parat, Jan Levi Skogvang, til NTB.

Han kan ikke kommentere hva som skjer i meklingen. Det samme sier Norsk Flygerforbund.

– Det jobbes iherdig. Det jobbes langs mange spor. Vi håper inderlig, inderlig å komme til en løsning, sier forbundsleder Aleksander Wasland til VG.

Han vil ikke si noe om sjansen for at det blir streik, eller for at meklingen lykkes.

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Meklerne må kommentere status på forhandlingene, sier han.

Pilotene og SAS har meklet i to uker. Den opprinnelige fristen gikk ut natt til onsdag, men den ble da utsatt til midnatt fredag. 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark går ut i streik fra lørdag dersom de ikke blir enige.