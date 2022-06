Dødstallet stiger etter rakettangrep mot kjøpesenter i Ukraina

– Per nå har vi opplysninger om 16 drepte og 59 sårede, blant dem 25 som er innlagt på sykehus, uttalte den ukrainske nødetattjenestens leder Sergij Kruk i meldingstjenesten Telegram natt til tirsdag.

Mandag kveld ble antallet drepte oppgitt til 13 mens det ble meldt om 40 sårede.

Tallet på drepte er fryktet å stige, opplyser guvernør Dmitro Lunin i fylket Poltava.

Russia Ukraine War STIGE: Dødstallene etter rakettangrepet mot et kjøpesenter i Krementsjuk er forventet å stige, ifølge guvernør Dmitro Lunin i fylket Poltava. (Viacheslav Priadko/AP)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste tidligere mandag at det skal ha oppholdt seg minst 1.000 personer på kjøpesenteret da angrepet skjedde.

Ifølge det ukrainske forsvaret ble rakettene avfyrt fra bombefly av typen Tu-22M3 over regionen Kursk i Russland.

Zelenskyj kaller kjøpesenterangrep terror

Angrepet mot kjøpesenteret i byen Krementsjuk var en «frekk terrorhandling», sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale.

– Bare fullstendig hensynsløse terrorister, som ikke har noe her på jorda å gjøre, kan rette raketter mot et slikt mål, sier Zelenskyj.

Han hevder at angrepet skjedde med overlegg og frykter stigende antall ofre, melder CNN.

– Dette var ikke noe feiltreff med raketter. Dette var et planlagt russisk angrep mot kjøpesenteret. Redningsaksjonen fortsetter, men vi må være klar over at tapene kan være betydelige, sier han.

Zelenskyj sier at han har sendt kondolanser til de pårørende. Han ber samtidig folk om å følge advarsler fra myndighetene og oppsøke tilfluktsrom når flyalarmen går.

Fordømmes internasjonalt

Angrepet har utløst fordømmelser fra FN og verdenssamfunnet.

Angrepet viser nivået av ondskap og umenneskelighet som Russlands president Vladimir Putin står for, uttaler Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Putin må innse at hans oppførsel ikke gjør annet enn å styrke Storbritannias og de andre G7-landenes beslutning om å stå ved Ukrainas side så lenge det trengs, sier Johnson.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer også angrepet.

– Igjen må vi understreke at partene er underlagt internasjonale lover om å beskytte sivile og sivil infrastruktur, sier Stephane Dujarric, FN-sjefens talsperson.

Biden: – Vi står i solidaritet

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt kaller nyheten om angrepet på kjøpesenteret sjokkerende.

– Norge fordømmer Russlands vilkårlige og tilsiktede angrep som rammer sivilbefolkningen og sivil infrastruktur, skriver hun i en uttalelse til NTB.

USAs president Joe Biden fordømmer også mandagens rakettangrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Krementsjuk.

I en melding på Twitter skriver Biden, som mandag og tirsdag deltar på G7-møtet på Elmau-slottet i Bayern i Tyskland, at Russland må holdes ansvarlig, melder CNN.

– Russlands angrep på sivile på et kjøpesenter er grusomt. Vi står i solidaritet med det ukrainske folket, uttaler presidenten.

Germany G7 Summit GRUSOMT: USAs president Joe Biden kaller rakettangrepet grusomt. (LUKAS BARTH/AP)

– USA står samlet med våre allierte og partnere og skal fortsette å holde Russland ansvarlig for slike grusomheter og støtte Ukrainas forsvar, legger Biden til.

Blir tema i FNs sikkerhetsråd

G7-landenes ledere fordømmer også mandagens rakettangrep, og kaller det et avskyelig angrep og en krigsforbrytelse.

– Vilkårlige angrep mot uskyldige sivile utgjør en krigsforbrytelse. Den russiske presidenten Vladimir Putin og de som er ansvarlig, må stilles til ansvar, står det i en felles uttalelse fra deltakerne på G7-møtet på Elmau-slottet i den tyske delstaten Bayern.

Albania, som har formannskapet i Sikkerhetsrådet, bekrefter at medlemmene samles tirsdag klokken 21 norsk tid etter at Ukraina mandag kveld ba om hastemøte.

Mandagens rakettangrep mot et kjøpesenter i byen Krementsjuk skal være hovedtema. I tillegg skal søndagens rakettangrep mot hovedstaden Kyiv, der et boligområde ble truffet, diskuteres, opplyser det albanske formannskapet.