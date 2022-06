Oslopolitiet: Økt tilstedeværelse etter masskytingen

I en pressemelding søndag formiddag skriver politidistriktet at etterforskningen etter masseskytingen går for fullt.

– Hendelsen etterforskes ut fra flere hypoteser, herunder terror, skriver Oslo politidistrikt.

Om den økte tilstedeværelsen i bybildet skriver politidistriktet at det gjøres for å sørge for en sikker gjennomføring av arrangement, og for å ha en rask respons om noe skulle oppstå. Det vises til at selv om Oslo Pride ble avlyst, går andre arrangementer i byen som planlagt.

– Politiet anbefaler alle å ha lav terskel for å ta kontakt med politiet ved mistenkelige forhold, og oppfordrer til økt årvåkenhet og at det på arrangementer er fokus på sikkerhet og trygg gjennomføring fra arrangørens side, går det fram av pressemeldingen.