Støre til norske muslimer: Kun gjerningsmannen er ansvarlig

– Våre tanker går til alle som føler seg redde og utsatte, åpnet statsministeren med å si da han møtte pressen lørdag ettermiddag.

– Så er det viktig for meg å si at dersom dette er islamistisk terror, så vil mange muslimer føle seg utsatt i dag og i tiden fremover. Jeg vet også at mange muslimer i landet vårt er redde og fortvilte. Da er det vårt felles ansvar å gjøre det veldig tydelig at ingen andre enn den eller de som sto bak angrepet, er ansvarlige for det, sa Støre.

Han understreket at det norske samfunnet er ett fellesskap, et mangfoldig og sterkt fellesskap som står samlet.