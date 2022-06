Konservative CDU og det ytterliggående høyrepartiet AfD stemte imot forslaget om å oppheve paragraf 219a i den tyske grunnloven, som forbød all annonsering for abort.

Forbudet bidro til at leger følte at de ikke kunne informere pasienter tilstrekkelig om abort, uten fare for søksmål.

Justisminister Marco Buschmann betegner det tidligere forbudet som «absurd og utdatert», og helseminister Lisa Paus understreker at vedtaket om å oppheve forbudet innebærer en styrking av kvinners rettigheter.