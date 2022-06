USAs høyesterett slår fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig

New Yorks våpenlov, som krever bæretillatelse for å ha våpen offentlig, blir erklært ugyldig av de seks høyesterettsdommerne som anses å være konservative.

Avgjørelsen åpner for at enda flere amerikanere vil få retten til å bære våpen på gaten i storbyer som New York, Los Angeles og Boston.

Rundt en firedel av USAs befolkning bor i områder som nå får liberaliserte våpenlover som følge av høyesterettsavgjørelsen.

Det er den første store våpenavgjørelsen i USAs høyesterett på over ti år.

Avgjørelsen kommer samtidig med at Kongressen jobber med forslag om å endre våpenlovene etter masseskytinger i flere delstater.