– KrF har også personer som er berørt av denne saken, skriver sekretariatsleder Julie Kristine Kordahl at KrF til Aftenposten.

– Dette er saker som fortsatt er i prosess. Det er ikke er konkludert i sakene, men berørte har nå dialog med Skatteetaten. Man er opptatt av å få avklart sin sak og ikke minst av å betale riktig skatt, skriver hun.

Vårt Land har forsøkt å få KrFs sekretariat i tale onsdag ettermiddag – uten å lykkes. Vårt Land har i flere dager forsøkt å få svar på om partiets representanter er involvert. Fra før av vet man at tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis pendlerbolig av Stortinget i Oslo, selv om han eide et hus som han leide ut 29 kilometer unna. Han var folkeregistrert på foreldrenes bolig på Sørlandet.

45 politikere involvert

Onsdag ettermiddag fortalte Aftenposten at syv partier – Ap, Høyre, KrF, Sp, Frp, Venstre og SV – alle har politikere som har mottatt ekstra skattekrav, men ingen av dem vil opplyse hvilke politikere det gjelder.

Dette skjer etter at Skatteetaten mandag la fram en rapport hvor det kom fram at 45 politikere har betalt for lite skatt. 28 skal være stortingsrepresentanter, 17 regjeringsmedlemmer. Alle de involverte er anonymisert i rapporten.

Skattekravene skyldes at politikerne skal ha mottatt skattefri, gratis pendlerbolig av fellesskapet på urettmessig grunnlag, ifølge Skatteetaten.

Tidligere har SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Sps justisminister Emilie Enger Mehl sagt at de har mottatt varsel om ekstra skattekrav. Også kulturminister Annette Trettebergstuen (Ap) og Torbjørn Røe Isaksen (H) har sagt at de har mottatt varsel.

Rødt og MDG er ikke berørt.

[ Stortinget og en rekke politikere får varsel om skattesmell: – Det er veldig alvorlig ]

---

Dette er saken:

* Skatteetaten har kontrollert 213 stortingsrepresentanter. I 183 av tilfellene konkluderer Skatteetaten med at vilkårene for å få skattefri pendlerbolig er oppfylt. To av representantene er døde.

* Det ligger dermed an til at 28 politikere vil få en skattesmell. I tillegg gjelder dette 17 tidligere stortingsrepresentanter.

* Skatteetatens gjennomgang gjelder for årene 2017 til 2020.

* Skatteetaten vil gi skattesmell til representanter som ikke er blitt riktig beskattet for tildelt pendlerbolig eller som har fått pendlerbolig vedkommende ikke hadde krav på.

* Dagbladet skriver at skattesmellene blir store, i enkelte tilfeller på sekssifrede beløp.

* Pendlerboligsakene har fått store konsekvenser, og Oslo-politiet har blant annet startet etterforskning.

* Avsløringene førte til at Kjell Ingolf Ropstad gikk av som statsråd og KrF-leder. Arbeiderpartiets Hadia Tajik trakk seg som både nestleder i partiet og arbeidsminister på grunn av en pendlerboligsak fra 2006.

* Denne saken er foreldet og ikke en del av Skatteetatens kontroll.

* Stortinget har også satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis.

---

1,4 millioner i arbeidsgiveravgift

Stortinget skylder snaut 1,4 millioner kroner i arbeidsgiveravgift etter pendlerboligsakene, varsler Skatteetaten.

– Jeg tror at den enkelte politiker er klar over at dette går på tilliten til politikere, har Signe Bock Segaard, som er forsker ved Instituttet for samfunnsforskning (ISF) tidligere sagt til Vårt Land.

[ Vårt Land mener: «Hvis ikke Stortinget viser åpenhet om skattesmeller i egne rekker vil det bidra til en ytterligere svekkelse av omdømmet til Norges aller viktigste demokratiske institusjon» ]