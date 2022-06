Flyselskapene ber passasjerene møte opp som normalt – men mandag vil streiken merkes

31 flyteknikere gikk lørdag morgen ut i streik etter at NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke klarte ikke å bli enige i meklingen.

Slik det ser ut nå, vil verken SAS, Widerøe eller Norwegians passasjerer bli rammet i helgen, men allerede mandag blir streiken utvidet med ytterligere 75 flyteknikere. Da blir det brått litt vanskeligere for de tre berørte selskapene.

Varsler kanselleringer

Widerøe opplyser til NTB at ting gikk som normalt lørdag, og at de regner med at det samme vil være tilfelle søndag. De ber passasjerene møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet.

– Men fra mandag øker uttaket, og da vil det nok se noe annerledes ut, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll.

Hun sier de jobber med å skaffe seg oversikt, slik at de kan forhåndskansellere noen flygninger neste uke.

– Det er med tanke på passasjerene våre, slik at vi får gitt beskjed i god tid.

Ønsker ikke å spekulere

Også SAS opplyser at ingen av deres flygninger blir berørt av streiken lørdag og søndag.

– Passasjerer som eventuelt blir påvirket i fortsettelsen, blir kontaktet direkte av oss, sier selskapets norske pressesjef Tonje Sund til NTB.

Hun ønsker ikke spekulere i hva som blir konsekvensene når streiken etter planen utvides mandag, men sier at de håper partene finner fram til en løsning så raskt som mulig.

– De som har spørsmål om sin flygning, kan ta kontakt med SAS enten via kundeservice eller nettsidene til SAS, sier Sund.

Kan få konsekvenser for drift og passasjerer

Norwegian sier at kundene foreløpig ikke behøver å gjøre noe nå.

– Foreløpig har det ingen konsekvenser for våre passasjerer, og vi ønsker derfor ikke å spekulere i hva som kan bli konsekvensene av streiken for vår drift på sikt, sier pressekontakt Silje Glorvigen i Norwegian til NTB.

Hun sier videre at dersom streiken varer i lengre tid, kan det få konsekvenser for deres drift og passasjerer.

Flyselskapet Flyr er ikke berørt av streiken ettersom de ikke har ansatte som er organisert i NFO.

(©NTB)