Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder

Hetebølgen kommer uvanlig tidlig på året, og flere eksperter knytter den til klimaendringene.

I Frankrike kan varmen bli på sitt mest intense lørdag, med temperaturer på opptil 42 grader. Dagen før ble varmerekordene for juni slått i elleve ulike områder.

– Dette er den tidligste hetebølgen som er registrert i Frankrike siden 1947, sier klimaeksperten Matthieu Sorel ved Meteo France. Han kaller varmen et tegn på at klimaet er i endering.

Spanske skogbranner

Også i Storbritannia er varmerekorder blitt slått de siste dagene. I Spania er det målt temperaturer på opptil 43 grader, og det er skogbranner i flere deler av landet.

Flere enn 3.000 mennesker måtte fredag evakuere fra temaparken Puy du Fou på grunn av en skogbrann i nærheten. I regionen Sierra de la Culebra, nordvest i landet, gikk 9.000 hektar opp i røyk.

Hetebølgen kommer i kjølvannet av en ekstremt varm vår i Frankrike og Spania. I begge landene var snittemperaturene i forrige måned de høyeste som noen gang er registrert i mai.

Tiltak på sykehjem

I Frankrike ble det innført en rekke tiltak for å håndtere ekstrem varme etter den dødelige hetebølgen i 2003. Den gang døde om lag 15.000 mennesker, mange av dem beboere på sykehjem.

Under hetebølgen nå blir beboere på franske sykehjem flyttet til rom med luftavkjøling med jevne mellomrom i et rotasjonssystem. Bygninger blir spylt med vann for å kjøle dem ned.

Skolebarn ble fredag bedt om å holde seg hjemme i områder der det er sendt ut hetevarsel med kode «rød». Og i Toulouse har Røde Kors begynt utdeling av vann til hjemløse.

– Det dør flere folk på gata om sommeren enn om vinteren, sier Hugues Juglair (67), som jobber som frivillig.

[ - Ekstreme miljøer er flinke til å spille på følelser ]

– Forsmak på framtida

Også Italia er preget av varmen, som har lagt seg som et teppe fra Middelhavet til Nordsjøen.

I regionen Lombardia kan det bli erklært krisesituasjon på grunn av tørke, som truer bøndenes avlinger. I flere norditalienske byer er det innført vannrasjonering.

Skogbranner pågår også i Tyskland, blant annet en som brannfolk forsøker å slukke sør for Berlin.

– Det vi ser i dag, er dessverre en forsmak på framtida, sier Clare Nullis, talsperson for Verdens meteorologiorganisasjon.

Hun peker på at hetebølgene kommer tidligere på året på grunn av klimaendringene.

Ikke bare Europa, men også USA, India og Pakistan er blitt rammet av ekstrem varme de siste ukene og månedene.





(©NTB)