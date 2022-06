Stortinget åpnet for vannkremering

Det vedtok Stortinget fredag, skriver NRK.

Vannkremering er i bruk i flere land og beskrives som et klimavennlig alternativ til flammekremering. Fredsprisvinner Desmund Tutu valgte selv at han skulle vannkremeres da han døde like før nyttår.

I vannkremering legges kroppen i en blanding av vann og kjemikalier - som lut. Det hele varmes opp og bløtvevet i kroppen blir løst opp. Det som er igjen er knokler som kan bisettes på en gravplass.

Proteser og implantat blir heller ikke ødelagt i denne formen for kremering, og de kan dermed brukes på nytt.

