Mette Frederiksen åpner for regjeringssamarbeid med høyrepartier

Utspillet kommer i et intervju med Jyllands-Posten søndag, som er Danmarks nasjonaldag. Men den sosialdemokratiske statsministeren møter en kald skulder hos de blå partiene.

Både Venstre og De Konservative, begge opposisjonspartier på den moderate høyresiden, signaliserer at et slikt samarbeid ikke er aktuelt.

I Intervjuet sier Frederiksen at hun først og fremst vil satse på en ny ettpartiregjering etter neste valg, men at et alternativ er en flerpartiregjering i sentrum.

Det er blitt spekulert på om hun vil utlyse valg på ny nasjonalforsamling etter sommeren.