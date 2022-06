Guvernør: Rundt 800 har søkt tilflukt i fabrikk i Sievjerodonetsk

Noen av dem skal være barn.

– Det er lokale innbyggere der som har blitt bedt om å forlate byen, men de nektet. Det er også barn der, men ikke mange, sier Serhij Hajdaj, Luhansk-fylkets ukrainske guvernør.

Ifølge lokale myndigheter har Ukraina fortsatt kontroll over industriområdet der fabrikken ligger. Det er en av de eneste gjenværende områdene russiske styrker ikke har kontroll over i Sievjerodonetsk, og fabrikken er under konstante angrep, ifølge ukrainerne.

Torsdag skal et russisk angrep ha truffet et lagerbygg på fabrikken der metanol ble lagret, men det er ikke kjent hvor mye metanol som var igjen da angrepet skjedde.