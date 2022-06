Dødt løp mellom blokkene på snittmåling: – Det rødgrønne flertallet har forsvunnet

– Det klare rødgrønne flertallet som var rundt valget har forsvunnet, sier valgforsker Johannes Bergh til NTB.

En sammenstilling av alle meningsmålingene i mai fra nettstedet Poll of polls, viser relativt små endringer fra måneden før. Størst framgang har Fremskrittspartiet, som går fram med 0,4 prosentpoeng og får en oppslutning på 12,9 prosent. Størst nedgang har Arbeiderpartiet, som går tilbake med 0,4 prosentpoeng til 22,8 prosent.

Vippepunkt

Men selv om enkeltendringene er små, nærmer man seg et vippepunkt når man ser på de to blokkene i politikken. Dersom snittmålingen for mai hadde vært valgresultatet måtte regjeringspartiene Sp og Ap hatt støtte fra både SV, Rødt og MDG for å sikre flertallet i Stortinget. Selv med støtte fra alle tre, ville de hatt knappest mulig flertall, altså 85 mandater.

Og ser man på den prosentvise oppslutningen, har borgerlig side flertall for første gang siden stortingsvalget i fjor høst.

Den borgerlige blokken får 48,8 prosent, mot 47,6 prosent til de rødgrønne, inkludert Rødt og MDG.

– I praksis viser målingene at det er dødt løp når marginene er såpass små. Dette minner litt om situasjonen som tidligere har vært i norsk politikk, hvor det er ganske jevnt mellom blokkene, sier Bergh.

– Vanskelige saker

De borgerlige partiene Høyre, Frp Venstre og KrF får til sammen 84 mandater, ifølge snittmålingen. Mens dagens flertall bestående av Ap, Sp og SV kun får 71 mandater.

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har til sammen 30 prosent på snittmålingen, mot 39,8 prosent i valget.

– Den vanskelige situasjonen for regjeringspartiene har ikke tatt slutt. De går lite grann tilbake siden april. Selv om tilbakegangen er mindre nå og ikke like dramatisk som tidligere, har det heller ikke snudd. Sånn sett ser det ikke så lyst ut for de partiene, sier Bergh.

– Hva tror du forklarer tilbakegangen for regjeringen?

– Det har vært ulike kriser og vanskelige saker i hele perioden. Både prisøkninger og energipriser som rammer folk flest, kan påvirke. Og også tidligere i vinter med pandemien og nedstengning. Og så tror jeg særlig for Senterpartiet at det ikke har vært helt heldig med overgang fra opposisjonsrollen til posisjonsrollen

Relativt stabilt

Høyre er landets største parti på snittmålingen, med en oppslutning på 27,3 prosent, en nedgang på 0,2 prosent fra april.

Senterpartiet er partiet som har hatt kraftigst nedgang etter valget i fjor høst, og er nå nede på 7,2 prosent (-0,3 prosentpoeng fra april). KrF går fram med tilsvarende, altså 0,3 prosentpoeng og får 3,8 prosents oppslutning.

Både SV (7,9 prosent), Venstre (4,8 prosent), MDG (3,4 prosent) og Rødt (6,4 prosent) holder seg relativt stabilt, med endringer på kun 0,1 prosentpoeng fra snittmålingen forrige måned.

Bergh påpeker at det ikke er uvanlig at snittmålingene holder seg ganske stabile fra måned til måned.

– Det som er mer overraskende, er de store endringene som kom etter valget i fjor høst. Velgerne har tydelig justert sine preferanser etter valget og landet på en oppslutning som er rimelig stabil. Det er heller ikke helt uvanlig at det er jevnt blant blokkene. Det er mer uvanlig at det er så tydelig rødgrønt flertall som det var i valget, sier han.