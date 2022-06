Blinken: Ukraina har lovet å ikke skyte raketter mot mål i Russland

Han kommenterte de nye rakettsystemene som Ukraina får fra USA, på en pressekonferanse sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg onsdag.

Tidligere på dagen kom Russland med krass kritikk av de nye våpenforsendelsene.

– Vi mener at USA heller bensin på bålet med vilje, sa regjeringstalsmann Dmitrij Peskov.

Han hevdet at de nye våpnene ikke oppmuntrer Ukraina til å starte fredsforhandlinger og at USA ønsker å «bekjempe Russland til den siste ukrainer».

Blinken påpekte på pressekonferansen at Russland står fritt til å avslutte sin krig når som helst – og at dette vil fjerne faren for utilsiktet opptrapping.

Både Blinken og Stoltenberg gjorde det klart at de er glade for at Sverige og Finland nå ønsker å bli med i Nato.

President Recep Tayyip Erdogan i Nato-landet Tyrkia har imidlertid sagt at han ikke ønsker de to nordiske landene som medlemmer. Stoltenberg sier at han skal ha samtaler med alle de tre landene i Brussel i løpet av de neste dagene.