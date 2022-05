Biden håpar nokre republikanarar kan akseptere våpenreguleringar

– Eg tenkjer at det har vorte så ille at alle blir meir rasjonelle. Det håpar eg i alle fall, sa Biden til journalistane før ein seremonien på Arlington-kyrkjegarden på minnedagen for dei falne i landet måndag.

I Kongressen møttest ei lita gruppe senatorar frå begge parti i helga for å sjå om dei kunne komme fram til eit beskjedent kompromiss om våpenregulering etter eit tiår med mislykka forsøk.

Eit mogleg tiltak er ei oppmoding om å innføre lover som nektar folk med psykiske problem å kjøpe våpen.

Men det er klart at det ikkje finst noka støtte blant dei fleste av republikanarane til strengare tiltak som det er fleirtal blant veljarane for, som forbod mot angrepsvåpen eller bakgrunnssjekk av alle som vil kjøpe våpen.

Biden sa at det andre grunnlovstillegget aldri var absolutt, og at ingen kunne gå ut og kjøpe ein kanon den gongen tillegget vart vedteke.

Det er det andre grunnlovstillegget som opnar for retten til å eige våpen. Alle er ikkje samde i den tolkinga, men det er den tolkinga som Høgsterett har vedteke.

Biden var søndag i Uvalde i Texas for å møte pårørande og overlevande etter den siste skulemassakren der 19 barn og to lærarar vart drepne.