Stor redningsaksjon på Senja – mann skal ha ramlet ned fra fjell

– Vi har søk- og redningsressurser i området. Dette er i et bratt og krevende terreng hvor det fremdeles ligger snø, opplyser politiet.

Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltar i aksjonen. Også mannskaper fra Røde Kors er utkalt. Det krevende terrenget gjør at søkemannskapene må sikres, og personer fra Norske alpine redningsgrupper skal bistå i dette arbeidet.

Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokka 14.23 torsdag. I 17.45-tiden var det fortsatt ikke funnet noen person i leteområdet, men det er funnet en sekk. Den er gjennomgått, og det er ikke funnet noen ID på eieren der.

Politiets innsatsleder Frode Lahelle opplyser til NRK at det var et turfølge som meldte fra om at de så mannen falle. De hadde gått deler av turen sammen, men han var ikke en del av følget.

Det er fint vær i området og mulig å gå både til fots og med ski på fjellet. Grytetippen er 885 meter høy og er et populært turmål.

