Tyrkias ambassadør avviser at svensk riksdagsmedlem er på utleveringsliste

Ambassadør Hakki Emre Yunt rettet i et intervju med TT flere anklager mot svenske riksdagsmedlemmer og hevder de har forbindelser til den terrorlistede kurdiske PKK-organisasjonen.

På spørsmål fra nyhetsbyrået om hvem han snakker om, pekte han spesielt på det svenske riksdagsmedlemmet Amineh Kakabaveh.

Men ambassadøren avviser overfor Sveriges Radio fredag kveld at han ønsker Kakabaveh utlevert. Han sier det må dreie seg om en misforståelse og sier at hun ikke finnes på den listen som er levert inn til den svenske regjeringen med personer Tyrkia vil ha utlevert.

Fredag svarte Kakabaveh på ambassadørens TT-uttalelser på Instagram:

– Jeg er svensk statsborger, og jeg er valgt for å representere Sveriges borgere i Riksdagen. Det er ambassadøren som burde sendes tilbake til Tyrkia.

Hun ble valgt inn for Vänsterpartiet i 2008, men er nå partiløs.

For å slippe gjennom en svensk Nato-søknad krever Tyrkia at Sverige kutter bånd til PKK og andre kurdiske organisasjoner, og ambassadøren går langt i sine anklager om svenske bånd til den kurdiske organisasjonen.

Tyrkia har krevd at et 30-tall personer som president Recep Tayyip Erdogan kaller terrorister, utleveres til Tyrkia. Ifølge ambassadøren gjelder det personer med tilknytning til PKK og Gülen-bevegelsen, som anklages for å stå bak kuppforsøket i 2016.