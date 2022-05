Stortinget anmelder klimaaksjon i stortingssalen

Klimaaktivister fra Extinction Rebellion avbrøt stortingsmøtet og limte seg fast på publikumsgalleriet onsdag 18. mai.

– Stortinget måtte avbryte sine forhandlinger på grunn av aksjonen på galleriet onsdag. Det ser vi alvorlig på. Det er svært viktig at Stortinget kan avholde sine møter i trygge rammer og uten fare for avbrytelser. Det er viktig for demokratiet, og det er derfor vi har besluttet å anmelde dette, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Ytringsfriheten er en forutsetning for demokratiet og skal vernes om. Det er mange tilgjengelige arenaer å uttrykke sine meninger på uten å la det gå ut over forhandlingene i stortingssalen, sier han.

Demonstranter på Stortinget Politiet måtte bruke limoppløsende middel for å fjerne demonstrantene. (Heiko Junge/NTB)

Limte seg fast

Spørretimen i Stortinget var så vidt i gang onsdag da aktivistene brøt inn ved å rope fra galleriet i salen. Gharahkhani klubbet flere ganger og anmodet om ro i salen. Da aktivistene fortsatte å framføre sitt budskap, forlot stortingsrepresentantene rolig salen.

Aktivistene limte seg så fast i rekkverket på galleriet, og politiet måtte bruke limoppløsende middel for å få dem løs og få dem fjernet, opplyser Stortinget.

Dermed tok det rundt en time før stortingsmøtet kunne settes i gang igjen.

Kan bli mindre tilgang

Stortingets presidentskap ser svært alvorlig på hendelsen. De ber politiet etterforske om Stortingets virksomhet ble hindret, og viser også til at aktivistene brukte superlim, som kan ha ført til skader på rekkverket.

Gharahkhani understreker at åpenhet om Stortingets forhandlinger er et viktig demokratisk prinsipp, men at hendelser som dette kan gjøre det nødvendig med strengere sikkerhetstiltak som innskrenker publikums tilgang til stortingssalen.

– Dette er ikke en ønsket utvikling, og også derfor er det nødvendig å reagere mot slike hendelser, sier Gharahkhani.