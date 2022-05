17 av 19 utsatte saker er berammet i Høyesterett

Fredag er det meklingsfrist i forhandlingene mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet om salærsatsene for strafferettsadvokatene. Mens aksjonen pågikk, ble 19 straffesaker utsatt på ubestemt tid.

I forrige uke startet meklingen mellom partene. I utgangspunktet var fristen for en enighet satt til før helgen, men det siste møtet ble utsatt til 20. mai. Kjernen i aksjonen har vært at advokatene har nektet å bli med på beramming av straffesakene, skriver Rett24. Da meklingen startet, avsluttet advokatene berammingen, og Høyesterett har på kort tid greid å beramme 17 av sakene.

– 17 av disse 19 straffesakene er berammet, og det jobbes nå for å få plassert de siste to. Vi regner med å få berammet de to siste innen kort tid, forteller informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett.

Dermed er advokatene tilbake til der hvor aksjonen startet før jul i fjor. Den omfattet bare saker som ble henvist til behandling i Høyesterett etter at aksjonen startet. Da meklingen med Justisdepartementet startet, sa Advokatforeningen at den ville akseptere beramminger.

– De sakene som blir berammet i den perioden, vil gå som normalt. Det vil si at dersom meklingen ikke fører fram til et akseptabelt resultat, og aksjonen gjenopptas, vil aksjonen kun gjelde nye henviste saker fra det tidspunktet – slik det var da aksjonen startet opprinnelig, sier leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen.