Huitfeldt: Israels ulovlige bosetninger hindrer fred og stabilitet

Israelske myndigheter har gitt endelig tillatelse til å utvide bosetningene med 2.791 boliger, samt foreløpig tillatelse til å bygge ytterligere 1.636 boliger.

Det skriver Peace Now.

– Godkjenningen av disse byggeplanene i bosetningene er et slag i ansiktet, ikke bare for utsiktene til fred, men også for framtidig palestinsk økonomisk utvikling, slår den norskstøttede israelske fredsorganisasjonen fast.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige og krever at all byggeaktivitet i dem stanses.

USA advarte nylig Israel mot å utvide bosetningene, og en talsperson for amerikansk UD sa at slik byggeaktivitet «på alvorlig vis skader utsiktene for en tostatsløsning».

Hindrer fred

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har også gjentatte ganger påpekt at bosetningene er et brudd på folkeretten.

– De israelske bosetningene undergraver muligheten for en tostatsløsning, og de hindrer fred og stabilitet. Fortsatt vekst i bosetningene svekker muligheten for å etablere en sammenhengende, uavhengig og suveren palestinsk stat, sier hun til NTB.

– Bosetningene har negative konsekvenser for hverdagen til palestinerne på Vestbredden. De siste ukene har det vært en markant økning av voldshendelser på okkupert område. Det skal lite til før volden blusser opp igjen slik den gjorde for et år siden, sier Huitfeldt.

[ Al Jazeera-journalist drept av israelske soldater ]

700.000 bosettere

Israel okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967 og har siden etablert rundt 240 bosetninger og såkalte utposter der.

Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere, men er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen som slår fast at okkupantmakter ikke kan flytte deler av sin egen befolkning til områdene som okkuperes.

Samtlige israelske regjeringer har de siste 55 årene likevel utvidet bosetningene, men byggeaktiviteten skjøt særlig fart de siste årene under Benjamin Netanyahus tid som statsminister da Donald Trump var USAs president.

Skuffet

Dagens israelske statsminister Naftali Bennett ledet tidligere bosetternes Yesha-råd, som er en paraplyorganisasjon for de lokale myndighetene i bosetningene.

Han er motstander av å gi palestinerne en egen stat og har tidligere tatt til orde for å bosette 1 million israelere på den okkuperte Vestbredden.

– Det er skuffende at en regjering som lovet endring fører den samme politikken som Netanyahus regjering gjorde, sier Hagit Ofran i Peace Now.