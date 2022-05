Minst 500 dødsfall ved kostskoler for urfolk i USA

TALLET VIL TROLIG STIGE: Et improvisert minnested for flere titalls urfolksbarn som døde på en kostskole i Albuquerque i New Mexico. Minst 500 barn døde ved kostskoler for urbefolkningen i USA, går det fram i en granskning. Antallet døde kan komme til å stige voldsomt. Foto: Susan Montoya / AP / NTB (Susan Montoya Bryan/AP)