Høybråten: Planer om bistandskutt vekker oppsikt i Europa

Det sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp til Dagsavisen.

Høybråten er for tiden i Brussel i møter med humanitære organisasjoner fra hele Europa.

– Kollegaer i våre europeiske søsterorganisasjoner forteller at det nå er stor spenning knyttet til hva Norge gjør med bistanden, sier han.

– Det er forskrekkelse som preger reaksjonene over at Norge, som profitterer grovt på denne krigen gjennom økte olje- og gassinntekter, skal finansiere sin egen innsats i Norge for flyktningene i Ukraina ved å kutte i innsatsen for fattige land andre steder i verden. De rister på hodet av Norge ute i Europa, fortsetter han.

Han peker på at Norge og Sverige er å betrakte som foregangsland for bistandshjelp og at andre land vil se til Norge og hva Norge gjør med sitt bistandsbudsjett.

Høybråten setter nå sin lit til at SV kan forpurre planene når revidert nasjonalbudsjett skal behandles. SV er fast budsjettpartner for regjeringen, og har vært klare på at de er imot å «stjele» fra bistandsbudsjettet, skriver Dagsavisen.

