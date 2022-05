Aktive Fredsreiser og Hvite busser reddet – får ekstra statsstøtte

De to organisasjonene driver bussreiser for skoleklasser til tidligere konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen.

– Arbeidet mot høyreekstremisme og for demokratiske verdier er kanskje viktigere enn på lenge. Det er viktig i det små og hverdagslige, for å motvirke hverdagsrasisme og diskriminering. Og det er viktig i det store geopolitiske bildet, der vi ser en urolig og spent situasjon i Europa og verden, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

De to organisasjonene har falt utenfor de fleste koronakompensasjonsordningene fordi de er ideelle aksjeselskap, forklarer Risør-ordfører Per Kristian Lunden (Ap) til Aust-Agder Blad. Vårt Land har også tidligere omtalt hvordan selskapene har vært i koronaskvis.

Aktive Fredsreiser holder til i Risør, og Lunden har jobbet for å sørge for nasjonal støtte til de to selskapene.

– Aktive Fredsreiser har måtte si opp så å si alle ansatte i Risør og har stått i fare for å måtte legge ned hele virksomheten. Risør kommune har bidratt med lokal koronastøtte, men vi har hele tiden ment at den nasjonale koronakompensasjonen også måtte gjelde Aktive Fredsreiser, som andre busselskaper, sier ordføreren til Aust-Agder Blad.

Betyr mye

Pandemien har vært vanskelig for Hvite Busser forteller daglig leder i Hvite busser, Ole Johnny Hansen, til Vårt Land.

– Vi har jobba lenge for å få ekstra bevilgninger. Vi ga nesten opp fordi det tok så lang tid. Politikerne applauderte oss, men vi lever ikke av applaus, vi lever av håndfaste penger.

Fra en av Hvite Bussers turer til Auschwitz med ungdomsskoleelever. (Bjørn Harry Schønhaug/Hvite Busser)

Hansen forklarer videre denne statsstøtten betyr mye akkurat nå. Han sier det både gir dem en finansiell trygghet, men samtidig gir dem rom og mulighet for å utvikle organisasjonen og prosjektene videre.

– Når tidsvitner vi ofte har brukt er borte, sitter vi i et slags vakuum. Den støtten vi nå får gir oss mulighet til å gjennomføre mye vi har planlagt og har hatt lyst til å gjøre i lang tid. Nå har vi endelig mulighet til å fornye pedagogiske verktøy, som gjør at elever lærer enda bedre.

Statsstøtten er også en annerkjennelse fra regjeringen om at arbeidet Hvite busser og Aktive Fredsreiser gjør er viktig, ifølge Hansen.

Krigen aktualiserer

Krigen i Ukraina har gjort at både lærere og foreldre har vært bekymret for å sende elever på tur, spesielt til Krakow. Han forteller at flere gjør seg forestillinger om at krigen kan spre seg til Krakow.

– Jeg kan ikke ta frykten vekk fra noen. Men vi kan vise til hva ambassadene i Norge og Polen sier, og vi kan høre på hva våre folk i Krakow sier. Vi opplever Krakow som en av de tryggeste storbyene i Europa.

Hansen forteller derimot at krigen aktualiserer arbeidet Hvite busser gjør, og at turene er ekstra viktige nå.

– Det er fryktelig mange vonde bilder fra krigen i Ukraina nå. Man ser utbomba byer og hører om barn som blir drept. Det er betydningsfylt det elevene lærer på turene våre, og har tydelige røde tråder til hva som skjer nå.

Hvite busser jobber blant annet med å gjøre elever bevisst over verdier de ofte tar for gitt i hverdagen, og å spre forståelse for hva farlige krefter kan gjøre. Hansen sier at de også prøver å få elevene til å lære om hvordan mennesker kan jobbe sammen og at det kanskje er Hvite bussers viktigste oppgave.

Vårt Land har forsøkt å få kommentar frå Aktive Fredsreiser, men har ikke fått kontakt.

