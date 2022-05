Norge øker støtten til Ukraina med 100 millioner kroner

– Jeg har i dag besøkt Kyiv og fått et nærmere innblikk i situasjonen og de enorme behovene. Ukrainere kjemper en heroisk kamp for sin frihet og for sitt land. Norge øker nå vårt bidrag til den ukrainske staten til 300 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som søndag besøkte Kyiv.

Støtten, som kanaliseres gjennom Verdensbankens flergiverfond for Ukraina, skal gå til utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Vi vet at behovene er store og at disse pengene kommer godt med. Verdensbanken har mobilisert stort og raskt for å støtte Ukraina, i spleiselag med giverland. Med denne formen for budsjettstøtte, til veldig gode formål, bidrar vi til å støtte en hardt presset befolkning der nød og økende fattigdom følger i sporene av destruktiv ødeleggelse, sier Huitfeldt.