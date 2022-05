Norge gjenåpner ambassaden i Kyiv

– Det er veldig viktig at vi får til en delvis gjenåpning av ambassaden. Vi evakuerte ambassaden natt til 24. februar, rett før krigen startet, og så åpner vi den nå, iallfall delvis. Det gjør jo at vi kan bedre samarbeide med myndighetene i dette landet for å bygge opp landet igjen. Det er viktig at vi viser all den solidaritet vi kan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til TV 2.

Den norske ambassaden i Kyiv stengte midlertidig 24. februar, samme dag som russiske styrker invaderte Ukraina. Norge flyttet etter hvert ambassaden til Warszawa i Polen på midlertidig basis.

EU, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania er blant landene som allerede har flyttet sine ambassader tilbake til den ukrainske hovedstaden. USA har planer om å gjøre det samme innen utgangen av mai.