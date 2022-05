NHO: – EØS-avtalen er avgjørende for norske arbeidsplasser

Regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg skal ledes av LO-topp Line Eldring. Utvalget skal blant annet se på erfaringene med EØS-avtalen og alternative avtaler som finnes i andre land.

– Vi mener i utgangspunktet det ikke er nødvendig med en EØS-utredning. Men når den nå kommer, så forventer vi at utvalget kommer med forslag til tydeligere grep på hvordan vi skal legge til rette for økt samarbeid med EU. Vi ønsker oss en utredning som viser verdien av muligheter og fordeler med EØS-avtalen. NHO er trygg på at utredningen vil vise hvor viktig EØS er for bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge, sier Almlid i en kommentar til NTB.

Han mener at debatten fremover bør handle om hvordan vi kan samarbeide mer, ikke mindre.

– Vi må se på hvordan vi kan styrke og videreutvikle avtalen i lys av endringene som skjer i Europa. Våre medlemmer erfarer hver dag hvor avgjørende EØS-avtalen er for norske arbeidsplasser. Den er en forutsetning for at bedrifter kan skape vekst og liv i bygd og by over hele landet, sier han.