Miljødirektoratet får flere tips om ulovlig fiske

Statens naturoppsyn (SNO) kan nå gi overtredelsesgebyr for mindre alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskloven, opplyser Miljødirektoratet.

Det betyr at personer som bryter regelverket, vil få et gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet.

Mindre brudd er for eksempel å fiske i lakseførende vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift. Alvorlige brudd, slik som ulovlig garnfiske, vil som tidligere bli anmeldt til politiet.

Miljødirektoratet opplyser at SNO har løpende oppsyn med laksefiske langs hele kysten – og at innsatsen mot ulovlig fiske skal styrkes spesielt i Nordland og Vestland.

– I Nordland og Vestland er det fortsatt for mye ulovlig fiske. Det brukes store ressurser på å reetablere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris i disse områdene. Hvis det ulovlige fisket fortsetter, vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.