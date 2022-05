FN: Tredje evakueringsrunde underveis i Mariupol

– En tredje operasjon er på gang, men vår politikk går ut på å ikke snakke om detaljer rundt noe av dette før evakueringen er fullført, for å unngå å undergrave mulig suksess, sa generalsekretæren på et møte i FNs sikkerhetsråd i New York torsdag kveld norsk tid.

Tidligere på dagen uttalte FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths på en donorkonferanse for Ukraina i Polen at en ny FN-kolonne er på vei til Mariupol.

– En kolonne ventes å ankomme Azovstal innen fredag morgen. Forhåpentligvis får den frakte ut de sivile som fortsatt er igjen i dette helvetet, tilbake til tryggheten, sa Griffiths.

Ifølge ukrainske kilder skal rundt 200 sivile fortsatt oppholde seg under stålverket Azovstal i Mariupol.

– Vi må fortsatt evakuere sivile derfra, kvinner og barn. Tenk bare på at det har pågått kontinuerlig bombing og død i over to måneder, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale sent torsdag kveld.

To tidligere evakueringsrunder den siste uken, med bistand fra FN og Røde Kors, har ført til at rundt 500 sivile er fraktet i sikkerhet fra Mariupol til byen Zaporizjzja, som er under ukrainsk kontroll.

Russiske styrker hadde lovet våpenhvile og opprettelse av humanitære korridorer torsdag, men det forelå ingen opplysninger om at dette faktisk skjedde. Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk sier at nye forsøk på evakueringer er planlagt fredag.