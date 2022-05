Norske forskere tror ikke verden når klimamålet

1,5-gradersmålet var satt som et mål for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene i Parisavtalen fra 2015. I en undersøkelse NRK har gjennomført blant klimaforskere over hele Norge, svarte 221 av dem på spørsmålene om målene i avtalen vil bli nådd.

Av dem tror 89 prosent, totalt 196 forskere, at det er usannsynlig at verden vil nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Dette målet ble satt fordi en større økning i temperaturen vil føre til større endringer i klima og vær enn hva samfunnet er tilpasset, forklarer klimaforsker Bjørn Samset i Cicero Senter for klimaforskning.

– Det skal veldig mye til for å nå 1,5-gradersmålet. Hadde vi klart å kutte utslippene for 15–20 år siden, hadde vi nådd det lett, sier Samset.

Han begrunner svaret med at man i dag har god oversikt over utslipp av klimagasser og hvor mye som skal til for å redusere dem i tide. Han mener det likevel er lurt å jobbe for å holde klimagassutslippene nede. En reduksjon av klimagasser vil kunne få temperaturen ned igjen.

