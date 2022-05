Sveriges utenriksminister tror Finland kommer til å bli med i Nato

– Det tror jeg man kan si ganske trygt, sier Linde til SVT-programmet Agenda.

Tidligere har Finland og Sverige bidratt til stabilitet da begge landene har vært militært alliansefrie, sier hun.

– Om Finland blir med i Nato vil ikke det gjelde lenger. Så må vi se hva som kommer av konklusjoner for vår del.

Linde sier også at hun selv ikke har bestemt seg for hva hun mener om et svensk Nato-medlemskap. Partiet hennes Socialdemokraterna har varslet at de vil komme med et standpunkt innen 24. mai.

Flere ganger har lederne i Sverige og Finland understreket viktigheten av å samordne seg i Nato-spørsmålet. Begge landene er invitert til et uformelt utenriksministermøte i Nato 14. mai, ifølge Linde.

