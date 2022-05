Oslo-byråd vurderer å anmelde hærverk på regnbuebenker

– At Regnbueplassen blir utsatt for hærverk, viser at vi enda har en vei å gå før Oslo er en by der alle kan føle seg trygge og akseptert uavhengig av hvem de er og hvem de blir forelsket i, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester i Oslo, til VG.

De fastmonterte benkene er en del av Oslos nye regnbueplass i Spikersuppa, som ble åpnet for ti dager siden.

VårtOslo meldte om saken først.

Til Avisa Oslo sier bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (Ap) at hærverket neppe er en tilfeldig pøbelstrek.

– Det er ikke pøbelstreker når du velger å ta med deg verktøy for å gjøre dette, sier han.

Byråd Hansen sier at de vurderer å anmelde hærverket.

– Vi vurderer å anmelde, og nye regnbuefargede benker vil være raskt på plass igjen.

