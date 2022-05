Nytt bombeangrep i Kabul

– En kvinne ble drept og tre andre såret, sier talsmann Khalid Zadran til Reuters.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for lørdagens angrep.

Fredag rammet en bombe Khalifa-moskeen i Kabul. Lokale myndigheter har bekreftet minst ti dødsfall, mens lederen i moskeen sier at mer enn 50 personer ble drept.

Sivile er blitt rammet av en lang rekke angrep i Afghanistan under den muslimske høytidsmåneden ramadan.

Før fredagens eksplosjon var over 50 mennesker blitt drept i ulike angrep bare den siste uka. Flere har rammet muslimske sjia- og sufi-minoriteter i Afghanistan, og enkelte av angrepene har IS tatt på seg ansvaret for.

