Vedum positiv til forslag om nye varslingsrutiner i Sp

– Vi har diskutert hvem man skal varsle til på nasjonalt nivå. Det er knyttet til rollen som generalsekretær i dag, men Senterkvinnene har hatt et ønske om at det både skal kunne være til en kvinne og til en mann. Det synes jeg er et godt innspill, sier han til NRK.

Han forklarer at forslaget nå skal sendes rundt i partiet, før det til slutt vil bli vedtatt av landsstyret i oktober.

– Som leder er jeg veldig opptatt av at de som varsler skal føle trygghet på at den informasjonen de gir, blir håndtert trygt og godt. Derfor er det viktig at det gjøres på skikkelig og ordentlig vis, forklarer Vedum.

Tirsdag ble Senterkvinnenes forslag om nye varslingsrutiner formelt fremmet i partiets sentralstyre.

Det skjer etter at partiet i 2018 gjennomførte flere store endringer i samarbeid med nettopp Senterkvinnene og Senterungdommen.

I et utkast til forslagsteksten som NTB har fått tilgang til, blir partiet bedt om å legge fram en sak til sentralstyremøtet i juni om nye varslingsrutiner, der begge kjønn er representert i varslingsinstituttet.

«Dette gjelder varsler knyttet til seksuelt krenkende atferd. Denne endringen bes innarbeidet som en del av revideringen av partiets etiske retningslinjer», står det i et utkast til forslagsteksten.

