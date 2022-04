KrFU kritiserer Unge Høyres alkoholpolitikk

«Det må bli billigere å ha det gøy», begynner Unge Høyre i sitt Facebook-innlegg.

I innlegget presenterer Unge Høyre tre punkter som det ble vedtatt at partiet skal jobbe for fremover. Det er å redusere avgiftene på alkohol, redusere avgiften på tobakksprodukter og la utesteder slippe full alkoholavgift.

KrFU-leder Hadle Bjuland sier han kjente det stakk i magen da han kom over innlegget.

– At seriøse politikere mener at man må ruse seg for å ha det gøy, som denne posten legger opp til, det gjør meg oppgitt, sier Bjuland.

Han mener politikernes oppgave er å forebygge skadelig alkoholforbruk, og at denne posten er med å nøre opp under drikkepresset mange unge kjenner på.

– Om ølen koster 50 kroner eller 30 kroner tror ikke vi er grunnen til at folk føler på drikkepress, svarer 2. nestleder i Unge Høyre Leon Solve Mossing Knudsen.

– Dårlig timing

Rundt om i landet har russefeiringen begynt, og Bjuland mener det er spesielt dårlig timing å legge ut innlegget nå.

– Det er umusikalsk at dette kommer midt i russetiden, når vi vet at 35 prosent av russen kjenner på et drikkepress, ifølge en undersøkelse gjennomført av Av og til, sier Bjuland.

Knudsen mener derimot ikke det bør være et problem at folk synes det er gøy å drikke alkohol.

Vi mener at man ikke skal moralisere andres valg, enten om du velger å ha det gøy med eller uten alkohol — Leon Solve Mossing Knudsen, 2. nestleder i Unge Høyre

– Jeg synes det er veldig gøy å drikke øl, og jeg vet at mange andre også synes det. Jeg tror ikke det vi skriver i dette innlegget påvirker russens holdninger til alkohol, sier han.

Han legger også til at de ikke tilpasser sin politikk ut ifra om det er russetid eller ikke.

– Vi behandlet denne politikken på landsstyremøtet i helgen, som en del av en større skatte- og avgiftsresolusjon, det mener vi det er interessant for folk å vite, sier Knudsen.

Ikke-forebyggende alkoholpolitikk

Bjuland mener at Unge Høyres politikk er stikk i strid med politikken som forebygger skadelig alkoholforbruk.

Knudsen er enig i at disse forslagene ikke er med å forebygge, men han mener de heller ikke er med å gjøre alkoholforbruket verre.

– Vi mener at et skadelig alkoholforbruk er et symptom på et underliggende problem, og der er vi enige med KrFU om at vi bør få flere helsesykepleiere inn i skolen, få flere lavterskeltilbud for folk som sliter med psykisk helse og sikre bedre behandlingsvalg, sier Knudsen.

Han mener KrFU må være forsiktige å bruke pekefinger når partiet selv er i mot rusreformen.

Bjuland svarer med at det er de mest sårbare KrFUs ruspolitikk bygger på, og at det handler om å gi hjelp og begrense tilgjengeligheten for å redusere rusmisbruk.

Moralisere andres valg

Unge Høyre-politikeren mener også at det kristendemokratiske ungdomspartiet må være forsiktig med å moralisere andres valg.

– Vi mener at man ikke skal moralisere andres valg, enten om du velger å ha det gøy med eller uten alkohol, sier Knudsen.

– For meg kan folk kjøpe det de vil – men vi må slutte å late som alkohol er en hvilken som helst vare, svarer Bjuland

Han mener problemet i denne saken er at Unge Høyre har som premiss at alkohol er en forutsetning for å ha det gøy, og sier det er hodeløst når vi vet hvor mye elendighet skadelig alkoholbruk koster samfunnet.

– Ser du Bjulands poeng om at det kan oppfattes som at dere setter likhetstegn mellom rus og det å ha det gøy?

– Da mener vi KrFU «leser Bibelen som fanden», fordi det er mange som synes det er gøy med alkohol, akkurat som mange synes det er gøy å ikke drikke alkohol, svarer Knudsen.