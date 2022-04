Omstridt KrF-topp foran skjebne-duell. Kan gi bølger i partiets landskap

DUELL: Et 30-talls lokale KrF-politikere avgjør lørdag et drama for hele KrF: Fortsatt toppverv eller farvel til den omstridte utspillspolitikeren Truls Olufsen-Mehus.