USA vurderer mulig terrorstempling av Russland

USA har tidligere ikke avvist at Russland kan bli lagt til listen over land som finansierer terror. På den listen står i dag Nord-Korea, Syria, Cuba og Iran.

Definisjonen av en stat som sponser terrorisme er ifølge amerikansk UD et land som «gjentatte ganger har støttet gjennomføringen av internasjonal terrorisme».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba i helgen president Joe Biden om at USA utpeker Russland som en statssponsor av terrorisme. Det er en av de kraftigste og mest vidtrekkende sanksjonene i den amerikanske verktøykassen, skrev The Washington Post da.

– Vi ser nærmere på alle fakta, og vi ser nærmere på lovverket, svarer departementets talsperson Ned Price på spørsmål om muligheten for at Russland kan bli terrorstemplet.

