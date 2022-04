Syria: Israelsk rakettangrep nær Damaskus

Israel har gjennomført flere hundre rakettangrep mot mål i de regjeringskontrollerte delene av Syria de siste årene, men vil sjelden bekrefte eller diskutere disse. De har derimot erkjent at de retter angrep mot iranskstøttede militser, som libanesiske Hezbollah, som også er på plass i Syria. Også våpenleveranser har blitt angrepet.

Ifølge den London-baserte observatørgruppen SOHR traff rakettene stillingene til iranskstøttede krigere sør for Damaskus, nær forstaden Qatana.

En militærtalsmann sier til statlige medier i Syria at angrepet skjedde like etter midnatt torsdag. Han sier noen av rakettene ble skutt ned av syrisk luftvern.

