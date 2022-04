Andersson fordømmer angrepene på politifolk

– I Sverige får man gi uttrykk for sine meninger, både smakelige og usmakelige, det er en del av vårt demokrati. Uansett hva man mener så får man aldri ty til vold. Det kommer vi aldri til å akseptere, fortsetter hun.

– Jeg fordømmer i kraftigste ordelag den vold som nå rettes mot politiet og allmennheten i Örebro. I går og i løpet av natten så vi lignende scener i Linköping og Norrköping. Flere politifolk er skadd i tjeneste for å forsvare demokratiske rettigheter, heter det i en uttalelse fra Andersson.

Flere politifolk er skadd og politibiler er påtent av demonstranter som har protestert mot at den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan har fått tillatelse til å holde markeringer der han brenner Koranen. Fredag var turen kommet til Örebro.

