UNHCR sterkt kritisk til britisk plan om asylmottak i Rwanda

Flere opposisjonspolitikere har også vært sterkt kritiske til Johnson-regjeringens planer, som ifølge PA også går ut på å oppmuntre asylsøkere til å etablere seg i Rwanda i stedet for Storbritannia.

Flyktningorganisasjoner kritiserer britenes nye ordning som «slem og ufyselig», sier at den ikke vil løse de underliggende problemene og at den vil «føre til mer menneskelig lidelse og kaos».

Storbritannia vil betale Rwanda i underkant av 1,4 milliarder kroner for ordningen i en prøveperiode.

Ifølge Biruta vil asylmottakene i Rwanda, som ligger rundt 7.000 kilometer sør for Storbritannia, «tilby en lovlig vei til oppholdstillatelse».

Human Rights Watch har også dokumentert omfattende brudd på menneskerettighetene og anklager sikkerhetsstyrkene for å fengsle folk vilkårlig og torturerer dem systematisk og på det groveste.

Landet ligger blant annet på 156. plass på Reportere uten grensers indeks over pressefrihet i verden.

Men selv om Kagame har fått skryt for å bringe stabilitet og økonomisk vekst til Rwanda, har han også fått kritikk for å begrense den politiske friheten.

Den britiske statsministeren beskrev videre Rwanda som «et av de tryggeste land i verden, globalt anerkjent for å ønske migranter velkommen og integrere dem».

– Mennesker som flykter fra krig, konflikt og forfølgelse fortjener medfølelse og empati. De skal ikke behandles som varer og sendes til utlandet for behandling, sier UNHCRs assisterende høykommissær for beskyttelse, Gillian Triggs.

