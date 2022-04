Politivideo av svart mann som blir skutt vekker harme i Michigan

Floyd døde etter at Chauvin i nesten ti minutter presset kneet sitt mot nakken hans, mens han lå på bakken iført håndjern. Hendelsen ble filmet, og opptaket vakte voldsomme reaksjoner over hele verden og pustet nytt liv i Black Lives Matter-bevegelsen.

Politidrap av svarte har vært i søkelyset i USA de siste årene, særlig etter at George Floyd ble drept av politimannen Derek Chauvin i Minneapolis i Minnesota i 2020.

– Denne videoen viser at dette åpenbart var en unødvendig, overdreven og dødelig bruk av makt mot en ubevæpnet, svart mann som var forvirret av hendelsen og livredd, sier han i en uttalelse.

Betjenten er tatt ut i permisjon mens myndighetene i delstaten etterforsker saken for å finne ut om det skal tas ut tiltale mot ham. Advokat Ben Crump, som representerer Lyoyas familie, sier politibetjenten må sparkes og rettsforfølges.

Hundrevis demonstrerte i Grand Rapids etter at videoen ble offentliggjort, skriver nettavisa MLive . Det bor rundt 200.000 i byen.

Lyoya er far til to døtre og har fem søsken, ifølge Michigan-guvernør Gretchen Whitmer, som har snakket med familien hans. 26-åringen kom med familien til USA som flyktninger fra Kongo.

Etter å ha løpt etter Lyoya, havner politibetjenten i basketak med ham på bakken. Så forsøker politimannen tilsynelatende å ta i bruk en elektrosjokkpistol, som Lyoya får tak i. Deretter kan man flere ganger høre at han ber Lyoya slippe elektrosjokkpistolen, før han skyter.

Situasjonen oppsto etter at politiet stanset ham fordi han kjørte med skilter som ikke tilhørte bilen.

Hendelsen fant sted 4. april, men videoen ble ikke gjort tilgjengelig før onsdag. I den kan man se at betjenten, som ikke er navngitt, ligger på ryggen til 26 år gamle Patrick Lyoya, før han skyter ham i hodet.

