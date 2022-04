Florida innfører omstridt abortlov

Dersom loven i Mississippi blir opprettholdt, ventes det at rundt halvparten av USAs delstater vil forby eller skjerpe kvinners rett til selvbestemt abort.

Amerikansk høyesterett skal nå ta stilling til om en ny abortlov vedtatt i Mississippi strider mot grunnloven. Loven i Mississippi forbyr i likhet med Floridas lov abort etter 15. uke, også der graviditeten er et resultat av incest.

Abortmotstandere jubler over at Florida torsdag følger etter flere andre amerikanske delstater som de siste årene har skjerpet kvinners rett til selvbestemt abort.

Loven gir ikke unntak der graviditet er et resultat av voldtekt, incest eller menneskehandel.

Den nye loven trer i kraft 1. juli og gir bare unntak dersom morens liv er i fare, dersom abort er nødvendig for å forhindre alvorlig skade, eller fosteret har en dødelig abnormitet.

