Palestinsk tenåring drept av israelske soldater

– En palestinsk mistenkt kastet en molotovcocktail mot IDF-soldater ved byen Husan og satte soldatene i fare. Soldatene brukte skarp ammunisjon for å stanse den umiddelbare trusselen, heter det i uttalelsen som ikke spesifiserer om «den mistenkte» ble drept.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!