14 drept i trefninger i Kongo

Kilden forteller at sikkerhetssituasjonen i området har forverret seg siden desember på grunn av maktkamp mellom ulike grupper. Bakgrunnen er hovedsakelig kontroll over gullgruver.

To av de drepte var krigere, resten var sivile, forteller kilden.

En anonym kilde som deltok i konflikten, forteller at de to gruppene hadde kjempet i tre dager, fra lørdag til mandag.

Den ene av de to militsene ledes av en kriger som kaller seg Hercules, den andre av en mann som kaller seg Mitterand, forteller den lokale lederen Modeste Ngimbi.

