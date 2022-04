Ukrainas ambassadør ber norske selskaper sende mat

– Vi forventer ikke det umulige, all hjelp kommer til nytte. Det er selvsagt enklere for store selskaper å komme med solide bidrag, understreker ambassadøren.

Han ber de matprodusentene som har anledning, om å sende ferdig pakket mat, så den er klar for å leveres til dem som trenger det. Ideelt sett bør maten ha lang holdbarhet.

– Det er et veldig viktig eksempel til etterfølgelse. Jeg håper at andre norske selskaper følger etter, sier Jatsiuk.

